Norske Skog har permittert 198 ansatte i Norge – investorer får 268 millioner kroner i utbytte

Utbyttet tilsvarer en direkteavkastning på 10,7 prosent av aksjeverdien, skriver Klassekampen.

Et forslag fra tillitsvalgte om å utsette utbyttet til krisen er over ble ikke hørt.

Paul Kristiansen, Fellesforbundets konserntillitsvalgte i Norske Skog, sier at permitteringene koster Nav 34 millioner kroner.

– Fagforeningens standpunkt i saken er at vi er motstander av utbytte. De 268 millionene kunne vært brukt på å forsterke industrien vi jobber i, sier han.

– Jeg skjønner at folk som investerer, skal ha utbytte, men alt over 3 prosent er mer enn nok. 10 prosent er helt vanvittig, sier han.

Opprinnelig hadde konsernstyret planlagt å betale ut et utbytte på 6 kroner per aksje, omtrent 600 millioner kroner. Det ble redusert til 3,25 kroner per aksje som følge av koronakrisen.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt peker blant annet på at Norske Skog ble markedsført som et utbytteselskap da konsernet ble børsnotert i fjor, og at utbyttet er nær halvert.

– Et attraktivt utbytte kombinert med gode planer for framtidig omstilling og investeringer, er den beste måten å opprettholde og styrke aktiviteten på våre fabrikker, skriver han til avisen.