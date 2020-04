Korpsmusikantene kan samles og øve til 17. mai – smittevernveileder godkjent

Direktoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser.

Den sier at det skal være 2 meters avstand mellom hver person og maksimalt 30 personer samlet. Man skal heller ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og øvingslokalet må være stort nok.

Sist fredag fortalte kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse at musikkorpsene får tillatelse til å spille på 17. mai – såframt de holder rikelig avstand mellom rekkene. Da ble de oppfordret til å øve i små grupper på inntil fem personer.

Jubler

Nå jubler styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd over å få grønt lys til større øvelser, tre og en halv uke før nasjonaldagen.

– Det er svært viktig at fellesøvinger nå kan tas opp igjen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for utøvernes del og for å kunne gi publikum tilgang til levende musikk, sier Borgundvaag.

Han sier mange har brukt kreative løsninger for digitalt samspill, men lydforsinkelser og boksklang gjør ofte internett til en dårlig erstatning for musikerne.

Fakta om coronautbruddet i Norge * 183 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 169 døde som var varslet til FHI onsdag, var 83 år. 57 prosent av de døde er menn. * 7.282 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 onsdag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, var onsdag 0,66. * I alt 129 coronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. * 89 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 20 i Helse vest, 10 i Helse Midt-Norge og 10 i Helse nord. * 57 pasienter ble onsdag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 201 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 28 dødsfall ved intensivenhetene. * 148.656 personer var fram til tirsdag ettermiddag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per onsdag var 1.006 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Kulturminister Abid Raja er også svært glad over at situasjonen gradvis kan normaliseres.

– Det er helt supert at kor, korps og orkestre nå kan gjenoppta sin aktivitet. Vi nærmer oss 17. mai, og jeg håper at vi kan få gleden av å oppleve både kor og korps på nasjonaldagen. Det er en bærebjelke i Kultur-Norge, og noe av det som setter selve stemningen på nasjonaldagen, så denne nyheten er jeg oppglødd over, sier Raja.

Desinfisere utstyr

Smittevernveilederen slår fast at syke personer ikke skal delta på øvelser, og det må være tilgang til håndvask ved øvingslokalet.

Pianotangenter, slagverksutstyr og lignende skal desinfiseres, og det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Når det gjelder utstyr som vanligvis deles og brukes av flere, som piano, sanganlegg, miksepult eller lignende, skal man bli enige om hvem som bruker det. Stoler og utstyr bør settes fram før øvelsen.

Det kan fortsatt ikke arrangeres konserter, stevner eller mesterskap som samler mange.

Musikkøvelser må ikke gjennomføres med mindre man er helt trygge på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan gjennomføres i samsvar med anbefalingene i veilederen.