Barnehageansatt i Trondheim smittet av coronaviruset

Smitten ble påvist onsdag hos en person ansatt i Thyra barnehage på Heimdal.

– Vedkommende har bare vært på jobb mandag. Det foregår nå smitteoppsporing via smittevernkontor, og alle som kan være berørt, blir oppringt og fulgt opp av Smittevernkontoret. Alle foreldre på avdelingen, barnehagen og enheten er informert, sa Ella Ingdal, kommunalsjef for barnehage, på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Alle landets barnehager åpnet igjen mandag denne uken, etter at de ble stengt 12. mars for å begrense koronasmitten. Thyra barnehage har holdt åpent for barn av samfunnskritisk personell i perioden etter at barnehagene ble stengt, men Ingdal sier at den ansatte ikke har vært på jobb i denne perioden.

I isolasjon

Den smittede ansatte er nå i isolasjon, og barnegruppen den ansatte hadde ansvaret for, er satt i karantene. Også en kollega av den smittede, som hadde ansvar for samme barnegruppe, er satt i karantene. Det var kun disse to voksne og tre barn i gruppen, etter at barnehagene har blitt anbefalt å dele inn barna i mindre grupper for å redusere smitterisikoen.

Kommunen anser det som lite sannsynlig at coronasmitten har oppstått i barnehagen.

– Smitteoppsporingen vil vurdere om andre ansatte vil bli satt i karantene. Barnehagen blir nå vasket ned i henhold til smittevernreglene. De andre barna kan komme i barnehagen som planlagt torsdag, dersom de er friske, sier Ingdal.

Hun legger til at den ansatte var tidlig ute med å varsle ledelsen i barnehagen, etter at vedkommende fikk symptomer på coronavirus.

– Trygt å komme i barnehagen

Ingdal sier samtidig at de er i tett dialog med foreldrene i barnehagen.

– Vi understreker betydningen av at kommunikasjonen rundt dette foregår på en saklig måte som ikke bidrar til å skape frykt hos barn og voksne. Det er fortsatt trygt for barna å komme i barnehagen, sier barnehagesjefen.