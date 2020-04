– Oslo har ikke vurdert å stenge parkene

– Slik situasjonen er nå, har vi ikke vurdert å stenge parkene, sier helsebyråd Robert Steen (Ap). Her fra parken ved Sørenga bad i Oslo, hvor mange tok turen tirsdag for å kose seg i solen. Søppelkassen like ved var overfylt med søppel og tomme Corona-øl flasker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix