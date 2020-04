Mann pågrepet siktet for mordbrann



En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for mordbrann etter en brann i et rekkehus i Jupitersvei i Sandefjord natt til onsdag. Ingen av de tolv beboerne på adressen ble skadd.

Nødetatene fikk melding om brannen i 1.30-tiden. Beboere fra til sammen seks leiligheter ble evakuert, opplyser vaktjourhavende jurist Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til NTB. Politiet vil per nå ikke gi flere opplysninger om hvordan og hvor brannen oppsto.

Senatet leverte rapport om Russland-innblanding

Det amerikanske Senatet støtter CIA, FBI og NSAs konklusjoner om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016 og advarer om at det kan skje igjen i år.

Den fjerde av fem rapporter er nå levert og konkluderer med at Russland gikk bredt ut for hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget. Innblandingen på flere nivåer var godkjent av den russiske presidenten Vladimir Putin.

7.250 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 84

Det var ved midnatt registrert 7.250 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 84 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 137 tilfeller. I alt 144 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 182 døde som følge av sykdommen.

Taust fra Nord-Korea om tilstanden til Kim



Det er stille fra Nord-Korea om helsetilstanden til deres leder Kim Jong-un etter flere ubekreftede meldinger om at han har gått gjennom en hjerteoperasjon og at tilstanden er alvorlig.

Verken det statlige nyhetsbyrået KCNA eller den statlige avisen Rodong Sinmun kommenterer ryktene, skriver Reuters. Under sin daglige pressebrifing i Det hvite hus onsdag ønsket president Donald Trump Kim god bedring.

Forskning: Malariamedisin gir høyere dødsrate

Malariamedisin har ingen påviselig effekt på koronaviruset og ser heller ut til å medføre flere dødsfall, viser en gjennom gang av journalene til 368 militærveteraner i USA innlagt på sykehus som enten døde eller ble utskrevet 11. april.

Dødsraten for pasienter som ble behandlet med malariamedisinen hydroksyklorokin var på 28 prosent, sammenlignet med 22 prosent for dem som ble behandlet med antibiotikumet azitromycin.

USA stopper innvandring i 60 dager

President Donald Trump opplyste under pressebrifingen tirsdag at USA vil nekte innvandring i 60 dager.

Trump begrunner avgjørelsen med at en midlertidig stopp i innvandringen vil bidra til å sette arbeidsledige amerikanere først i jobbkøen når USA gjenåpner.

Missouri saksøker Kina for koronaepidemien

Delstaten Missouri i USA leverte tirsdag inn søksmål mot Kina til en føderal domstol der de hevder landet har skylden for den globale pandemien og saksøker den kinesiske regjeringen.

Den republikanske statsadvokaten Eric Schmitt mener Kina løy om farene ved viruset og ikke gjorde nok for å hindre spredningen.

Kina: Tid for å samarbeide, ikke klandre

Kina sier tiden er inne for å takle virusepidemien med solidaritet og samarbeid, ikke for å politisere og klandre andre. Uttalelsen kom da Kinas øverste diplomater offisielt donerte medisinsk utstyr til hardt rammede New York.

– Dette er ikke tiden for å rette pekefingre, sa generalkonsul Huang Ping under den digitale seremonien.