Muntlig eksamen i videregående skole avlyses

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

Kunnskapsdepartementet understreker i pressemeldingen at avlysningen er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

Kunnskapsministeren sier at hovedgrunnen til at de avlyser de ikke-skriftlige er å legge bedre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren.

– Jeg er veldig glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen. Det viktigste for meg akkurat nå, er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistene ikke havner bakpå i utdanningsløpet, sier Melby.