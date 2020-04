Tangen tema i Norges Banks tilsynsorgan

Tirsdag diskuteres ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet (NBIM) i Norges Bank representantskap.

Leder Julie Brodtkorb bekreftet mandag at agenda er å eventuelt å be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen av Tangen.

Digitalt møte med industri, olje og energi

Statsministeren, næringsministeren og olje- og energiministeren leder et videomøte med representanter for industri, olje og energi.

Møtet er del av en serie innspillsmøter der regjeringen ber om innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen. Deltakere er BKK, Equinor, Hafslund Eco, IKM, Subsea 7, EL og IT Forbundet, Industri Energi og Norsk Industri.

Kapp-drapet opp for retten i lukket tinghus

Faren som erkjenner å ha drept sin 15-årige sønn på Kapp, møter tirsdag i Gjøvik tingrett. Koronasituasjonen gjør at bygningen er stengt for andre enn partene.

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor.

Andrew Cuomo besøker Donald Trump

New York-guvernør Andrew Cuomo besøker tirsdag president Donald Trump i Det hvite hus. New York har passert smittetoppen, og alt tyder nå på at delstaten er på vei ned, men Trump og Cuomo har hatt ulikt syn mye i tilnærmingen til hvordan krisen skulle takles.

– Hvorvidt nedgangen fortsetter eller ikke, avhenger av vi gjør framover, har Cuomo uttalt.