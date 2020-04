Vestre Viken HF går til grønt beredskapsnivå – unntatt Bærum sykehus

Det skriver helseforetaket på egne nettsider.

«Helseforetaket planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har helseforetaket planer klare for å kunne ta imot flere coronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Rutiner for adgangskontroll og besøksforbud videreføres,» heter det.

Fakta om coronautbruddet i Norge 170 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 84 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.135 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 mandag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67. * I alt 160 coronapasienter er mandag innlagt på sykehus. * 113 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 24 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 65 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 196 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 25 dødsfall ved intensivenhetene. * 143.255 personer var fram til søndag ettermiddag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag ettermiddag var 1.015 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Vestre Viken HF, som omfatter sykehusene Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, har mandag 14 innlagte pasienter med coronasmitte. Ni av disse ligger på Bærum sykehus, skriver VG . På det meste har 41 pasienter med coronasmitte vært innlagt i helseforetaket, ifølge Helsedirektoratets tall.