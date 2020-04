Norsk ekspert: Sverige vil oppnå flokkimmunitet først i Skandinavia

Hva som vil på sikt gir det beste resultatet vil først vise seg når pandemien en gang er over. Foreløpig har coronakrisen rammet Sverige hardere med et betydelig høyere antall døde enn sine nærmeste naboland.

Hittil har Norge unngått høye tapstall, og myndighetene sier de har kontroll.

– Det er vanskelig å si om det er en bedre strategi i det lange løp, men den er vellykket så langt. Man har oppnådd det målet som var satt med å få kontroll på spredningen av epidemien uten å overbelaste helse- og sykehustjenestene for mye, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FH), til SVT:s Agenda.

1.370 flere døde i Sverige enn i Norge



Fakta om coronautbruddet i Norge 170 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 84 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.135 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 mandag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67. * I alt 160 coronapasienter er mandag innlagt på sykehus. * 113 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 24 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 65 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 196 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 25 dødsfall ved intensivenhetene. * 143.255 personer var fram til søndag ettermiddag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag ettermiddag var 1.015 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

For Skandinavia er tallene på antall døde og smittede fordelt slik: I Norge er 7.113 smittet, 170 er døde. I Sverige er 14.777 smittet, 1.540 er døde. I Danmark er 7.515 smittet, 364 er døde. Tar vi med resten av Norden er 3.868 smittet i Finland, mens 98 er døde. På Island er 1.771 smittet, ni er døde.

Video: FHI advarer: Smittetrenden kan ha snudd

Et sentralt spørsmål i bekjempelsen av coronaviruset er hvorvidt befolkningen oppnår flokkimmunitet eller flokkbeskyttelse. Det er et begrep som benyttes innen immunologi for å beskrive effekten av massevaksinering eller om tilstrekkelig mange har utviklet antistoffer etter tidligere infeksjoner.

Norge har endret strategi underveis



Norge har delvis skiftet strategi underveis, og gikk for noen uker siden over til en taktikk for å slå ned viruset, og restriksjonene ble desto strengere. Nå har norske helsemyndigheter igjen valgt å åpne opp samfunnet. Det betyr at flere yrkesgrupper kan starte opp igjen. Barnehagene åpnet i dag, og neste uke følger

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.428.274 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 166.126 (6,8 prosent) av de registrert smittede er døde. * 636.723 (26,2 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 55.619 (3,4 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 765.613 smittet, 40.620 døde * Italia: 178.972 smittet, 23.660 døde * Spania: 200.210 smittet, 20.852 døde * Frankrike: 152.894 smittet, 19.718 døde * Storbritannia: 120.067 smittet, 16.060 døde * Belgia: 39.983 smittet, 5.828 døde. * Iran: 83.505 smittet, 5.209 døde. * Tyskland: 145.743 smittet, 4.642 døde. * Kina: 82.747 smittet, 4.632 døde. * Nederland: 33.405 smittet, 3.751 døde * I Norge er 7.113 smittet (170 døde), i Sverige er 14.777 smittet (1.580 døde), i Danmark er 7.515 smittet (364 døde), i Finland er 3.868 smittet (98 døde) og på Island 1.771 smittet (9 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

de fire nederste trinnene i grunnskolen etter.

Sverige har i motsetningen de fleste andre land, valgt en mer tilbakelent strategi og overlatt til den enkelte borger og bedrift å ta tilstrekkelig hensyn. Men skoler og barnehager er fortsatt åpne, cafeer og restauranter serverer mat og drikke som før, og idretten har færre restriksjoner enn i Norge.

– Sverige har trolig kommet lengst



– Norges strategi har vært å slå hardt til for å kunne åpne gradvis, mens den svenske strategien har vært motsatt, å gradvis stramme hardere til. Vi er forberedt på at vi kan få noe mer smitte i samfunnet, sier Frode Forland til svensk TV.

På direkte spørsmål om hvilket land som kan nå flokkimmunitet først, svarer han slik:

– Det kan ta lang tid, men slik situasjonen er nå har trolig Sverige kommet lengst mot en flokkimmunitet. Sverige betaler en litt høyere inngangsbillett, men det er utgangen som regnes til slutt, svarer Forland.

Assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten sier dette om Sveriges omstridte strategi. Han er forsiktig optimist og mener kurvene underbygger dette.

– Risiko for at det begynner å spre seg igjen

Anders Tegnell er Sveriges statsepidemiolog og regnes som arkitekten bak tiltakene som hittil er innført. Foto: NTB scanpix.

– Det virker å være en ny fase av kurven, men det innebærer ikke at faren er over. Det finnes en risiko for at det begynner å spre seg igjen. Det er ingen fasit om hvilke tiltak som kommer til å vise seg å være best til slutt. Det vi håper på er at den smittespredningen som har funnet sted, også ha ført til en viss immunitet, slik at det blir enda vanskeligere for viruset å forårsake like mye smittespredning , sier Wallensten ifølge Expresssen.

Sverige statsepidemiolog Anders Tegnell mener Sverige er på god vei til å oppnå flokkimmunitet.

– De har en befolkning som er langt mer beskyttet enn i Norge

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på coronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Våre matematiske modeller indikerer at det kan bli flokkimmunitet i Stockholm i løpet av mai, sa Tegnell under NRKs Debatten nylig.

Seniorforsker Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, sier dette til NTB om ulikheten mellom Sverige og Norge.

– Vi må ta høyde for at det er en del smitte i befolkningen som ikke er registrert. Men dersom det stemmer at de nå får flokkimmunitet i Sverige, så vil jo det bety at de har en befolkning som er langt mer beskyttet enn i Norge, sier Grødeland.

VIDEO: Löfven: Tusenvis kommer til å dø