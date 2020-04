Opphever dom for overgrepsmateriale

Dermed går saken tilbake til ny behandling i Oslo tingrett, ifølge Dagbladet.

På tungt krypterte harddisker hjemme hos mannen fant politiet flere millioner overgrepsbilder i det som beskrives som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. Mannen utgjør halvparten av et ektepar der begge to i fjor ble tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale.

Politiet ransaket det tiltalte ekteparets bolig i juli 2014 og tok beslag i datautstyr og materiale – hvorpå mannen etter det begynte å laste ned overgrepsmateriale på nytt, ifølge Dagbladet.

Politiet valgte å se de to rundene med nedlastinger som separate forhold og tiltalte ham derfor for to punkter. Oslo tingrett støttet under tvil denne oppfatningen, mens mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, argumenterte for at forholdene måtte anses som ett sammenhengende straffbart forhold, noe som har betydning for strafferammen.

Borgarting lagmannsrett kom til at tingrettens lovanvendelse er feil, og at handlingene skal betraktes som en fortsatt forbrytelse. Dermed ble tingrettsdommen opphevet.

– Det ble opphevelse i lagmannsretten og rykk tilbake til start. Min klient håper imidlertid at saken nå kan gå som en tilståelsessak, slik at vi slipper å stå i kø for ny hovedforhandling om lenge, sier Elden.