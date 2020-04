Småflyulykke i Meråker skyldtes kraftig fallvind

Brødrene Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) fra Trøndelag omkom i flystyrten ved flystripa på Øian i Meråker 7. november 2018.

Havarikommisjonen (SHT) mener at de spesielle værforholdene bidro til at ulykken skjedde.

– Beregninger har vist at det kan ha oppstått kraftige fallvinder og rotorer ved Øian flyplass denne dagen. SHT finner det sannsynlig at fartøysjefen kort tid etter avgang, idet han begynte en sving til venstre, uforvarende kom inn i dette værfenomenet og mistet kontrollen over flyet, heter det i rapporten.