Barnehageportene åpnet etter flere uker med coronastengt

Hverdagslivet til barn og foreldre ble snudd på hodet da regjeringen 12. mars kunngjorde at skoler og barnehager skulle stenges på grunn av coronautbruddet.

Etter fem uker med stengte barnehagedører kunne mange av de 275.000 barna mandag vende tilbake til en mer normal hverdag. Nedstengningen var et av tiltakene myndighetene gjorde for å hindre virusspredning.

Gjenåpning av barnehagene er et av de første tegnene på en gradvis gjenåpning av samfunnet. Neste uke åpner også de fire nederste trinnene på barneskolene.

– Det er viktig å åpne opp for de minste fordi vi vet at de minste er de som blir minst syke. På skolene må det gjøres flere tilpasninger enn i barnehagene. Samtidig er det viktig for barnas utvikling å være med andre barn og å få det pedagogiske opplegget de får i barnehagen, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Nye rutiner

Selv om barnehagene igjen åpner dørene, blir barnehagedagen ikke helt som før. Barnehagebarna skal deles inn i små, faste grupper med én voksen per tre barn for de yngste og én voksen per seks barn for de eldste.

I tillegg til barnepass blir det mye vask og rengjøring for de ansatte. Barna må forholde seg til nye rutiner, mens foreldre inntil videre må bringe og hente barna utendørs.

I tillegg har mange barnehager varslet at de kan komme til å ha reduserte åpningstider.

Det var et samstemt ekspertutvalg som før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehager og barneskolen igjen.

Frisør

Det er ikke bare barnehagene som gjenåpnes mandag. Også helsefaglige virksomheter med en-til-en kontakt, som for eksempel tannleger, psykologer, kiropraktorer og optikere, åpner mandag.

Neste mandag, 27. april, åpner 1.–4. trinn på barneskolene, SFO og videregående skoler for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis.

Da åpner også de som har tjenester med én-til-én-kontakt som frisører og hudpleiere, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende tilbud.