Smittevernveileder for tannhelsetjenesten er klar

En smittevernveileder er nå klar for alle tannleger og tannpleiere som fra mandag gradvis kan vende tilbake til normal drift. De rådes til å fjerne lesestoff på venterommet og vurdere videokonsultasjon.

Veilederen gjelder for private og offentlige tannklinikker og gir råd om oppmøte og avstand i lokalene, pasienthåndtering, behandlingsrom, håndtering av arbeidstøy og hvordan håndtere koronasmitte på tannklinikken.

Massivt prisfall for amerikansk råolje

Prisen på amerikansk råolje stupte til under 15 dollar fatet ved børsåpning i Asia natt til mandag norsk tid.

Et fat WTI-olje falt 18,7 prosent til 14,84 dollar. Det er det laveste nivået på to tiår og skyldes kollaps i etterspørselen grunnet koronaviruset. For Nordsjøoljen pekte ikke pilen like brått nedover ved børsåpning, og nedturen var innledningsvis kun 1,28 prosent ned og med pris på 27,72 dollar fatet.

Minst 16 personer drept i skytedrama i Nova Scotia

Minst 16 personer ble drept i det langvarige skytedramaet i Nova Scotia i Canada. Politiet varsler at det kan være flere døde.

Gjerningsmannen, som er identifisert som Gabriel Wortman (51), er også død, opplyser politiet. Det canadiske ridende politiet (RCMP) kan ikke utelukke at dødstallet vil fortsette å stige i det som allerede er en av de verste skyteepisodene i Canadas historie.

Nærmer seg enighet om ny stor krisepakke i USA

Det hvite hus og Kongressen er svært nære å bli enige om en ny omfattende krisepakke pålydende 450 milliarder dollar, opplyser USAs finansminister.

Det bekreftes av president Donald Trump som under søndagens pressebrifing sa at krisepakken kan være klar mandag. Finansminister Steven Mnuchin sier han håper krisepakken kan bli vedtatt av Kongressen neste uke.

Bolsonaro demonstrerte mot koronarestriksjoner

Brasils president Jair Bolsonaro sluttet seg hostende til rundt 600 personer som søndag demonstrerte mot ordren om å holde seg hjemme for å hindre smittespredning.

Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har også ved en rekke anledninger tidligere brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten. Søndag var intet unntak.