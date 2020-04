Støre får kritikk for utspill om kvoteflyktninger

– Jeg mener at Støre skyver ordningen med kvoteflyktninger foran seg, fordi det som er realiteten nå, er at vi ikke tar imot noen kvoteflyktninger på grunn av pandemisituasjonen, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp til Klassekampen.

17. mars stoppet FN midlertidig all overføring av FN-flyktninger fra avsenderland til mottakerland.

Før helga sa Støre til Aftenposten at situasjonen for flyktninger antakelig er verre i leirer utenfor Europa enn i Europa. Ap-lederen holder fast på at det mest rettferdige er å hjelpe dem som står på FNs liste over kvoteflyktninger.

Flyktninghjelpen mener Støre taler FN midt imot.

– Det FN ber om nå er at europeiske land relokaliserer sårbare barn fra Hellas, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.