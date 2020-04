Torbjørn Røe Isaksen vil betale for måltidene på Tangen-seminar

Isaksen bekrefter overfor VG at han vil be Næringsdepartementet om å få tilsendt regningene for måltidene på seminaret. Departementet har fra før av dekket reise og overnatting.

Selv om seminaret var i november, var det først denne uken at Isaken førte opp at den nyansatte oljefondssjefen Nicolai Tangen betalte måltidene.

På seminaret deltok en rekke samfunnstopper. Fem måneder senere ble Tangen ansatt som oljefondssjef.

Isaksen ble arbeids- og sosialminister 24. januar.