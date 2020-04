Smittevernveilederen for fysioterapeuter og psykologer er klar

Veilederen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevernet og forebygge coronasmitte.

Den gjelder for fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som tilbyr alternativ behandling og andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp.

Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men det utarbeides også egne anbefalinger for tannhelsetjenesten som publiseres i deres spesialveileder søndag kveld.

Frisører, hudpleiere, massører, tatovører og lignende, som kan åpne fra 27. april, omfattes ikke. Råd for deres virksomheter kommer innen 26. april.

Fakta om virksomheter som kan åpne igjen: Regjeringen har varslet en gradvis åpning av virksomheter som har holdt stengt under coronautbruddet. Virksomheter som kan åpne fra 20. april: * Barnehager

* Helsefaglige virksomheter med en-til-en kontakt, som:

– Tannleger

– Psykologer

– Fysioterapi, herunder manuellterapeuter

– Optikere

– Fotterapeuter

– Kiropraktorer

– Logopeder

– Virksomheter som tilbyr alternativ behandling. Virksomheter som kan åpne fra 27. april: * Skoler 1.–4. trinn, samt SFO

* Videregående skoler åpner for yrkesfagelever.

* Fagskoler, høyskoler og universitet åpnes delvis.

* Tjenester med én-til-én-kontakt som frisører og hudpleiere, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende tilbud. Smittevernveiledning for disse kommer i løpet av uka.

Unngå nærkontakt

Veilederen fastslår at ansatte må unngå håndhilsing og annen unødvendig fysisk kontakt. Det gjelder spesielt for nærkontakt ansikt-til-ansikt.

De aktuelle virksomhetene bør ha tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom noen under behandlingen får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør vedkommende ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.

Samtidig skal behandlere unngå bruk av ringer, klokker og lignende smykker som kan medføre dårligere håndhygiene.

Noen konkret begrensning på antall personer i arbeidslokalet følger ikke av veilederen.

Stengt siden mars

Tirsdag 7. april ble det besluttet at flere virksomheter som ble pålagt å stenge som følge av coronapandemien, kan åpne dørene 20. eller 27. april.

– Regjeringens og helsemyndighetenes strategi er fortsatt å slå ned coronaviruset i Norge. Vi ser at tiltakene som ble innført den 12. mars, har gitt effekt. Vi kan derfor sammen, kontrollert og gradvis kan åpne tjenester igjen, slik som nødvendige behandlinger vi får hos fysioterapeuter og psykologer, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet i en pressemelding.

– Veilederen blir avgjørende å følge for at vi fremdeles skal hindre smittespredning, avslutter helsedirektøren.