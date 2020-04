SV ber finansministeren redegjøre for ansettelsesprosessen rundt oljefondssjefen

Sakens bakgrunn er VGs reportasjer om Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA fem måneder før ansettelsen. På seminaret deltok daværende oljefondssjef Yngve Slyngstad, som deriblant fikk dekket reisekostnader.

– Da det kom fram at tidligere sjef Yngve Slyngstad har vært med på en påspandert tur til USA, med en luksus de fleste av oss ikke engang kan forestille oss, så mener jeg det er grunn til å stille spørsmål. Derfor må finansministeren komme til Stortinget og redegjøre for hele prosessen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

Også Hadia Tajik i Arbeiderpartiet reagerer på den aktuelle USA-turen og krever svar om prosessen rundt ansettelsen.

Ifølge NRK vil finansminister Jan Tore Sanner svare på spørsmål fra opposisjonen hvis han får dem.

Tangen selv avviser at dette handler om kameraderi og smøring og viser til at ingen fra ansettelseskomiteen var med på turen.

– De som tok den beslutningen var ikke med på turen, og dette seminaret var planlagt flere år i forveien, sier han.

Han påpeker at han ønsker åpenhet og er klar for at saken granskes.

– Jeg tenker at det er veldig fint. Jeg er veldig positiv til at den saken nå blir belyst, slik at man kan få fram alle fakta om ansettelsen, sier Tangen til NRK.

