Ansettelsen av Oljefond-sjef Nicolai Tangen skal opp i representantskapet i Norges Bank

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank.

Bakgrunnen er VGs reportasjer i helga om Nicolai Tangens seminar med en rekke samfunnstopper i USA, fem måneder før han ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet.

På seminaret deltok daværende sjef Yngve Slyngstad, som blant annet fikk en flytur bekostet av Tangen, noe han nå selv har sagt burde vært betalt av Norges Bank.

– Vi har innkalt den faste komiteen i representantskapet i Norges Bank til møte tirsdag, sier leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, til VG.

– Agenda er å eventuelt be om et ekstraordinært møte i representantskapet for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelse av Tangen.

Nicolai Tangen ble utnevnt til leder for Statens pensjonsfond Utland – best kjent som oljefondet – 26. mars i år. Han ledet da hedgefondet Ako Capital, som han grunnla i 2005, og var på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

Avviser anbefaling

Slyngstad skal ifølge VG ha kjent Tangen i fire år, men avviser å ha spilt inn Tangens navn for dem som var ansvarlige for ansettelsen av ham som ny sjef for oljefondet. Han bekrefter likevel over avisen at stillingen var noe man snakket om på seminaret, som ble arrangert på Tangens gamle universitet i Pennsylvania i november.

– Selvsagt var det et tema på seminaret. Jeg hadde levert min oppsigelse 25. oktober, og seminaret til Tangen var midt i november. De lurte på hvorfor jeg ville slutte og hvem som burde ta over. Det var ikke et spesielt tema mellom Tangen og meg, sier Slyngstad til VG.

Tangen presiser på sin side at det var styret som valgte ham, og at han selv ikke hadde noen innflytelse på ansettelsesprosessen

– Det er riktig at Slyngstad hadde signalisert sin avgang før seminaret ble avholdt. Men han var invitert 18 måneder tidligere og var der for å være med i et panel om hvordan fremtidens kapitalisme kan se ut, sier Tangen til VG.

Fakta om Nicolai Tangen: * Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Starter i jobben i september. * Fra Kristiansand. Født i 1966. * Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005. * Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene. * Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner. * Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs. * Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i jobben, opplyste Norges Bank ved ansettelsen. * Han tar over etter Yngve Slyngstad, som har ledet oljefondet de siste tolv årene. Kilde: Norges Bank.

Dekket kost og losji

Norges Bank varslet lørdag kveld at de ville undersøke om reisen Slyngstad var med på, ble foretatt i tråd med bankens etiske regelverk.

Selv peker Yngve Slyngstad på at Nicolai Tangens selskap Ako ikke skal regnes som en forretningsforbindelse til Norges Bank.

– Jeg ble invitert i rollen som oljefondssjef til å gi et foredrag på en akademisk institusjon. Det var i den kapasitet jeg deltok. Norges Banks etiske prinsipper refererer til forretningsforbindelser, sier Slyngstad i en uttalelse til NTB.

Han viser blant annet til praksisen med at folk som leier inn foredragsholdere, vanligvis betaler for middager tilknyttet arrangementene.

– Skulle tatt rutefly

I ettertid mener han derimot det var galt å bruke Tangens privatfly til hjemreisen.

– Det var min vurdering å ta dette flyet. Det er første gang jeg har fløyet noe annet enn rutefly dekket av Norges Bank. Jeg skulle selvsagt heller tatt toget tilbake til New York og tatt rutefly hjem, sier Slyngstad i en uttalelse sendt til NTB.

Styreleder Øystein Olsen i Norges Bank poengterer at Slyngstad selv har oppgitt privatflybruken som et feilgrep.

– Norges Bank vil nå gå igjennom reisen for å se til at den blir behandlet i tråd med bankens etiske regelverk, uttaler han i en epost til NTB.

Tangen: Tror på åpenhet

Søndag kveld oppgir Norges FN-delegasjon til VG at de i ettertid har besluttet å betale for oppholdet selv. Norges FN-ambassadør Mona Juul, som er stasjonert i USA, bidro selv under en paneldebatt om fremtidsutsikter for 2020.

Til VG sier Nicolai Tangen at han forstår spørsmålene som kommer om bindinger, pengebruk og hvordan han fikk jobben som oljefond-sjef.

– Jeg har regnet med at turen etter hvert ville bli kjent, og det er helt greit for meg. Jeg har full tro på åpenhet rundt alt jeg gjør, også dette, selv om det var et privat arrangement, sier Tangen.