Stjernespekket liveshow for globalt samhold

Etter seks timer forshow, var tiden inne for noen av verdens største artister til å opptre hjemmefra. Stevie Wonder startet den to timer lange hovedkonserten, mens det hele ble avsluttet med et overraskelsesnummer der Céline Dion, Andrea Bocelli, John Legend og Lady Gaga opptrådte sammen.

«One World: Together at Home»-konserten har som formål å hylle helsepersonell og spre glede til alle som holder seg hjemme i sikkerhet.

Ortodokse kristne gikk til midnattsmesse

De fleste ortodokse kristne fulgte oppfordringen om å holde seg hjemme i år, men noen stolte også på at Gud vokter over dem, og gikk til midnattsmesse natt til påskesøndag.

Ortokse kristne feirer påske en uke etter katolikker og protestanter fordi de følger en annen kalender. Særlig i Bulgaria flokket hundrevis av kristne seg til de ortodokse kirkene, der det kirkene også har vært åpne i påsken.

To skadd etter at båt gikk på grunn

En eldre mann og en kvinne ble reddet opp av vannet etter at fritidsbåten de befant seg i gikk på grunn ved øya Sild i Kvinnherad i Vestland fylke.

Den 72 år gamle kvinnen varslet nødetatene klokken 0.22 og var på linjen med politiet inntil de ankom stedet. Den 67 år gamle mannen var da bevisstløs. Begge er fløyet til Haukeland sykehus med ukjent skadeomfang.

Vermont og Texas gjenåpner

Donald Trump sier delstatene Texas og Vermont vil tillate enkelte bransjer å gjenoppta drift fra mandag, samtidig som det holdes øye med smitteutviklingen.

Trumps uttalelser lørdag kommer i kjølvannet av pressekonferansen fredag, da han ivret for en gradvis gjenåpning av USA så snart som mulig. I Texas-hovedstaden Austin demonstrerte Trump-tilhengere lørdag for gjenåpning og ropte blant annet «USA! USA!» og «La oss jobbe!».

To motorsyklister skadd etter utforkjøring i Hønefoss

To motorsyklister ble natt til søndag fløyet til Ullevål sykehus etter en utforkjøring i Hønefoss.

Til NTB opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt at det er snakk om to personer på to forskjellige motorsykler som begge havnet utfor veien. Det er snakk om to menn i starten og midten av 30-årene. Tilstanden er kritisk for en av dem.

7.068 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 7.068 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 84 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 145 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.