Smitteappen ikke trygg nok for deler av Forsvaret

Ifølge forsvarsavisen Aldrimer er det snakk om minst 2.500 ansatte som har et særskilt skjermingsbehov og derfor ikke skal bruke appen.

Ansatte i E-tjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarets spesialavdelinger, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Forsvarsstaben vil kunne omfattes helt eller delvis av definisjonen.

– Forsvaret er positiv til denne appen. Vi som en stor samfunnsaktør, må også bidra til å hindre spredning av smitte, skriver pressetalsmann Thomas Gjesdal i Forsvarsstaben til Aldrimer.no.

Samtidig påpeker han at «personell med særskilt skjermingsbehov eller i områder med skjermingsbehov» ikke skal bruke appen.

PST involvert

Over 1,2 millioner nordmenn hadde ifølge Folkehelseinstituttet lastet ned appen fram til lørdag, deriblant statsminister Erna Solberg (H).

Hun sa under lanseringen torsdag at data som samles inn, ikke kan brukes til andre formål – og at appen er så trygg at PST har sagt at hun kan laste den ned.

– Den sikkerhetsvurderingen vi har gjort er at uvedkommende ikke kan komme inn i appen. PST har også vært inne i denne vurderingen, og de er opptatt av at man aldri kan vite hvor jeg er i sanntid. Hvor jeg har vært historisk er jo ikke nødvendigvis like sensitivt, så lenge dataene går dag-dag. Akkurat sånn livet leves nå er det veldig regelmessig hvor jeg er, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

Trygg for alle

Statsministeren påpeker overfor avisa at appen er trygg for alle.

– Noen kan ha helt spesielle grunner, for eksempel en journalist som treffer en kilde som de absolutt vil være garantert sikker på. Da kan du slå av lokasjonen når du er sammen med den kilden. Jeg har respekt for folks følelser, men jo færre som deltar, desto lengre tid vil det være strengere tiltak på andre områder, sier hun.

Appen skal gi data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning. Etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nær kontakt med koronasmittede.