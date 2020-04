Solberg på direktesendt støttekonsert

Støttekonserten «One World: Together at Home» sendes i Norge direkte hos TV 2 sumo og hyller helsearbeidere som står i frontlinjen i kampen mot koronaepidemien.

I tillegg til mange kjente artister som blant annet Billie Eilish, Keith Urban, Elton John og Lady Gaga, gjestet også Solberg TV-sendingen.

Hun understreket hvor viktig det er at verden nå står sammen – selv om det gjøres hjemmefra.

– Vi må vise solidaritet med dem som er berørt, og vi må støtte de som jobber i frontlinjen i denne kampen, sa Solberg lørdag.

– Vi må også komme tilbake bedre. Derfor har Norge akkurat satt av over 200 millioner dollar for å finne en vaksine som skal være tilgjengelig for alle. Vi har også økt vår støtte til Verdens helseorganisasjon og FNs humanitære organisasjon, i tillegg til at vi har tatt initiativ til en felles FN-front som vil hjelpe land å komme seg på beina igjen.

– Jeg oppfordrer myndigheter, private bedrifter og alle dere til å stå sammen med oss i denne innsatsen, sa Solberg og avsluttet med å si at verden vil komme seg gjennom krisen sammen.

Støttekonserten lørdag startet klokka 20 norsk tid, men den to timer lange hovedkonserten banker i gang klokka 2 natt til søndag