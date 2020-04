Brann i toghall i Oslo

Ved 12-tiden opplyste politiet at brannen var slukket og ingen personer var skadd. Etterslukking kommer til å pågå en stund.

Brannen ble meldt ved 11.15-tiden. Brannvesenet rykket ut og opplyste at det brant i takkonstruksjonen. En del av konstruksjonen måtte rives for å sikre at brannen ikke spredte seg til andre deler av bygget.

Bane Nor har verksted i Lodalen , øst i Oslo. Her er det en toghall med fem spor. Fire av dem er 210 meter lange. Det er også en vognhall her med fire togspor på totalt 375 meter.

Brannen påvirket ikke togtrafikken.