Støttekonsert mot koronapandemien

«One World: Together at Home»-konserten er et samarbeid mellom Global Citizen og WHO, og målet er å hylle helsepersonell samt spre glede blant seere som oppfordres til å holde seg hjemme. Statsminister Erna Solberg skal delta under sendingen, ifølge TV 2.

En lang rekke store navn bidrar, deriblant Rolling Stones, Billie Eilish, Taylor Swift, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Chris Martin og Lady Gaga. Sendes på TV 2 Sumo.

Omvisning på Madla før rekruttene ankommer

Sjøforsvaret vil åpne KNM Harald Haarfagre for mediene for å gi et innblikk i hvordan Sjøforsvaret har rigget seg for å ivareta smittevern og helse for den enkelte rekrutt, samtidig som undervisning og trening skal foregå.

Årets 900 rekrutter på KNM Harald Haarfagre vil ikke få permisjon eller kunne gå utenfor leirgjerdene mens de er på rekruttskolen i Madlaleiren utenfor Stavanger.

Magnus Carslen spiller turnering på nett

Online-turneringen Magnus Carlsen Invitational går av stabelen i helga, med første runde lørdag og hovedpersonen i ilden i fire partier.

Carlsen spiller sine fire hurtigsjakkpartier mot Hikaru Nakamura fra USA, mens dagens andre duell er Alireza Firouzja fra Fide fra Iran som møter Ding Liren fra Kina.

Zimbabwe feirer uavhengighet

Lørdag er det 40 år siden Zimbabwe offisielt ble uavhengig fra Storbritannia i 1980.

Robert Mugabe hadde ledet frigjøringsbevegelsen ZANUs geriljakrig, og i 1980 vant ZANU de første frie valgene i Zimbabwe. Siden styrte Mugabe med hard hånd, først som statsminister, fra 1987, så som president til han gikk av i 2017.