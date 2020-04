Russefesting flere steder i landet

Politiet i Innlandet, Oslo og Møre og Romsdal har natt til lørdag måtte stoppe flere fester hvor russen har samlet seg i hopetall og trosset myndighetenes råd om distansering. På Twitter ber politiet russen om å forholde seg til samfunnets bestemmelser.

– Røde, blå og svarte dresser beskytter ikke mot Covid-19, ei heller fritar disse dressene fra å forholde seg til de nasjonale bestemmelser og råd, skriver de.

Mann ranet med machete i Oslo

En mann i starten av 20-årene ble natt til lørdag ranet med en machete i Oslo. Ingen er så langt pågrepet.

Politiet ble varslet av et vitne som så ranet, og rykket ut til stedet der de kom i kontakt med fornærmede. Han ble fraranet en bærepose med en flaske sprit og en flaske øl.

USA vil koronateste én million i måneden

USA har utviklet nye hurtigtester for koronavirus. Målet er å gjennomføre én million tester per måned og gradvis gjenåpne samfunnet.

På pressekonferansen fredag sa president Donald Trump at 5,5 millioner slike tester skal sendes ut til delstater de kommende ukene. En stor utfordring vil være kapasitet, personell og utstyr til å analysere testene.

Japanske sykehus avviser syke

Sykehus i Japan har de siste dagene avvist syke personer, fordi akuttmottakene til landets helsevesen ikke er dimensjonert for økningen av koronasmitte.

Den japanske foreningen for akuttmedisin bekrefter at mange akuttmottak avviser pasienter nå, inkludert personer med hjerteinfarkt, hjerneslag og ytre, fysiske skader.

Taylor Swift avlyser alle konserter

Popartisten Taylor Swift har kunngjort at alle konserter for i år er avlyst. Hun skulle opptrådt på Oslo Sommertid i juni og Roskilde Festival i Danmark.

– Jeg er så lei meg for at jeg ikke vil få mulighet til å se dere på konsert dette året, men jeg vet at det er den rette avgjørelsen, skriver Swift på Twitter.

Mann til sykehus etter voldshendelse i Sandnes

En mann i 50-årene er kjørt til Stavanger universitetssjukehus med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse i Sandnes natt til lørdag.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.50. En annen mann i 50-årene er pågrepet for hendelsen, i tillegg til vold og trusler mot offentlig tjenestemann, der han skal ha sparket en politimann.