Mann ranet med machete i Oslo

Ranet skjedde i Rolf Hofmos gate i Ensjø. Politiet meldte om hendelsen klokka 2.16 natt til lørdag. Noe senere opplyste politiet at ingen er pågrepet.

Politiet ble varslet av et vitne som så ranet, og rykket ut til stedet der de kom i kontakt med mannen som ble ranet. Han kom uskadd fra hendelsen, ble avhørt og kjørt hjem av politiet.

Mannen ble fraranet en bærepose med en spritflaske og en flaske øl. Tyvegodset ble funnet like ved åstedet.

Patruljer søkte i området etter gjerningsmannen som er beskrevet som 185 centimeter høy og av mulig somalisk opprinnelse. Han var iført en sort joggebukse og hettegenser.

Flere lignende ran

Det har vært flere ran av personer i Oslo den siste tiden. Senest fredag kveld ble en gutt i midten av tenårene truet med kniv og ranet på Ullern. Heller ikke i denne saken er noen pågrepet.

– Jeg har inntrykk av at det har blusset opp. Det har vært flere ran av personer på kort tid. Det kan være de samme gjerningspersonene og etterforskningen vil se på om det er sammenheng, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Frp krever tiltak

Oslo Frp krever tiltak mot det de kaller lovløse tilstander i Oslo.

– Oslo er ikke en trygg by lenger for mange av våre unge, og det reagerer vi sterkt på, sier Aina Stenersen, leder for Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, og medlem av politiutvalget i Oslo bystyre.

Derfor foreslår partiet at byrådet øker antall vektere langs T-banestasjoner utenfor sentrum og ber om mer synlig politi i byen.

Stenersen tar videre til orde for strengere institusjonsplasser for ungdomskriminelle, og økte konsekvenser overfor foreldre til unge gjengangere.