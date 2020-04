En smittevernforanstaltning i disse tider kan være ikke å klabbe for mye på det andre har tatt på, som i butikk.

ABC Nyheter har mottatt en henvendelse fra en som lurte på hvorfor man må trykke «ok» etter å ha «tæppet» kortet borti betalingsterminalen hos Rema 1000 og Meny. Forsvinner ikke da litt av smitteverneffekten ved å bruke tæpping?

Ordet tæpping har ennå ikke funnet veien inn i ordbøkene, men er altså betegnelsen på det du gjør når du holder betalingskortet borti terminalen istedenfor å stikke kortet inn med chip og taste kode.

Butikkene anbefaler å trykke ok ved hjelp av kortet. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

– Hvis du har et lojalitetsprogram knyttet til bankkortet må du trykke ok. Med Trumf, som Norgesgruppens butikker har, må du trykke ok. Jeg tror også det gjelder lojalitetsprogram hos våre konkurrenter, sier kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, til ABC Nyheter.

– Dette er en teknisk begrensning det jobbes med å endre. Inntil videre har vi kommunisert at vi oppfordrer folk til å trykke ok med bankkortet sitt istedenfor finger.

Ifølge en undersøkelse omtalt av forskning.no kan coronavirus overleve opptil tre døgn på plast.

– Regelverk

Rema 1000 svarer følgende på spørsmålet om hvorfor du må trykke fysisk på terminalen selv om du tæpper:

Etter å ha "tappet" med kortet måtte ABC Nyheter likevel trykke kode på terminalen. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

– Jeg forstår godt at folk spør om dette, men dette er dessverre ikke noe bransjen kan endre uten at myndighetene stepper inn. Dette er knyttet til rabattordninger hos de forskjellige kjedene, og skyldes regelverk som sier at totalsum må godkjennes av kunde uansett om den er lavere enn opprinnelig, skriver PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 til ABC Nyheter.

Også han tipser om å trykke på 'ok' med kanten av kortet ditt.

– Da slipper du å ta på terminalen.

Forvirringen fortsetter

Men mysteriet var ikke over med det. Da ABC Nyheters oppsøkende reporter gikk på Joker for å hamstre litt småtteri måtte han taste kode og ok selv om han tæppet. Joker er medlem av Norgesgruppen og har Trumf-ordningen, men der er ikke journalisten medlem.

Butikkansattes svar: Ved kjøp over 500 kroner eller hver fjerde gang man tæpper må man taste kode.

Vurderer å endre reglene

– Bruk av OK-knapp etter tæpping er definert i dagens standard fra BankAxept og ønsket av de kjedekunder som benytter betalingskortet for kombinert betaling og lojalitet på samme «tæpping», slik som Trumf og Rema 1000s Æ-løsning, sier salgsdirektør Ole-Thomas Bull, hos tjenesteleverandøren Nets, til ABC Nyheter.

Han forklarer at det pågår en diskusjon mellom aktørene i bransjen om dette kan endres på grunn av Covid-19.

– Men den diskusjonen er ikke ferdig på en stund, sier Bull.

– Er Nets bekymret for at smitteverneffekten med «tæpping» da forsvinner?

– Vi deler denne bekymringen, og deltar aktivt i å finne løsninger hvor bruk av OK-knappen kan fjernes i tråd med kravene fra kortselskapene, svarer salgsdirektøren.