22-åring i retten for fire brudd på smittevernloven

Fredag i neste uke må mannen, som politiet har omtalt som en kjenning, møte i Oslo tingrett tiltalt for omfattende brudd på karanteneplikten.

22-åringen kom til Norge fra Sverige onsdag 25. mars og ble da ilagt karantene på 14 dager. Men allerede natt til torsdag 26. mars ble han stanset av politiet på Økern. Da var han fører av en personbil med tre passasjerer.

Forelegg på 40.000

Tre dager senere, natt til søndag, ble han stanset i en bil på Tøyen sammen med fire andre personer. Og natt til mandag ble han stanset i en bil i Uelands gate sammen med en annen person.

Da besluttet politiet å pågripe 22-åringen, og han ble presentert for et forelegg på 40.000 kroner for tre brudd på karanteneplikten.

Politiadvokat Gina Salvesen i Oslo politidistrikt sa da til Dagbladet at mannen valgte å ta betenkningstid før han bestemte seg for om forelegget skulle vedtas.

Stoppet for fjerde gang

Pågripelsen og det saftige forelegget hadde ikke den ønskede effekten. Tre dager senere, torsdag 2. april på ettermiddagen, ble mannen stanset for fjerde gang. Da var han passasjer i en bil sammen med fire andre i Bærum.

Om han blir kjent skyldig i rettssaken 24. april, risikerer 22-åringen inntil et halvt års fengsel.