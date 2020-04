Kinas økonomi stuper 6,8 prosent

Kinas økonomi opplevde en nedgang på 6,8 prosent i første kvartal i år, viser offisielle tall. Det er den største nedgangen landet har opplevd siden 1970-tallet og skjedde samtidig som landet kjempet mot koronapandemien.

Kina har ikke hatt et helt år med negative tall siden slutten av den kulturelle revolusjonen, i 1976.

Enighet om ytterligere åpning av Danmark

Regjeringen og et bredt flertall i Folketinget er enige om å åpne for at flere yrkesgrupper får komme tilbake på jobb mandag, blant dem frisører og tatovører.

– Avtale! Er ualminnelig glad for at alle Folketingets partier i kveld (natt er det jo virkelig blitt) er enige om å utvide den første fase av gjenåpningen en smule, skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på sosiale medier.

Trump med gradvis åpning av USA

President Donald Trump presenterte torsdag en plan for gradvis åpning av USA, og det blir opp til guvernører, delstater og bedrifter å bestemme hvordan og når.

De nye retningslinjene for delstater, innbyggere og arbeidsgivere er døpt «Opening Up America Again». De gir råd til hvordan restriksjonene kan lettes i områder der smitten minsker og får blandet mottakelse.

Facebookgruppe for norgesferie slår an

«Tilbring sommeren i Norge» passerer trolig 200.000 medlemmer om kort tid, under en måned etter at den ble opprettet på Facebook.

Den åpne siden på sosiale medier ble opprettet av tre kamerater fra Kristiansand 20. mars, og natt til fredag nærmer har den 198.800 medlemmer.

Pågrepet for knivstikking i Sandnes

En mann i 20-årene er pågrepet i Sandnes, mistenkt for å stukket ned en mann i 40-årene med kniv i et leilighetskompleks i sentrum av byen. Sørvest politidistrikt fikk melding om voldshendelsen 0.57 natt til fredag.

Fornærmede er fraktet Stavanger universitetssjukehus (SUS) for behandling, skadeomfanget er ukjent.

Kafé totalskadd på Jæren

En kafé på Undheim i Time kommune i Rogaland er helt ødelagt i en brann natt til fredag. Ingen ble skadd, og det var ikke fare for spredning.

Det ble opprettet 300 meter sikkerhetsavstand rundt brannstedet, ettersom det skulle være gassbeholdere i bygget. Klokka 2.45 var sikkerhetssonen opphevet og veiene åpne igjen.