Høyre vil ha slutt på skjenkeforbudet i Oslo

– Jeg tenker at det er veldig mange seriøse serveringssteder som ønsker å servere et glass øl eller et glass vin på en trygg måte, og jeg mener at de seriøse bør få mulighet til å være åpne, sier Høyres Eirik Lae Solberg til TV 2.

Solberg vil heller legge til rette for at Oslo-borgere skal kunne nyte drikken sin på serveringssteder, i stedet for å flokke seg sammen i parker, som han mener bidrar til større smittefare.

Solberg oppfordrer nå Oslo-byrådet til å bli enig med serveringsbransjen om skjenkevettregler som gjør det mulig å åpne opp på en trygg måte.

Byrådet i Oslo innførte full skjenkestopp lørdag 21. mars.