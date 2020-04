Stort skred i Nordland - frykter flodbølge

Onsdag gikk det et stort ras over riksvei 77 og ned i Saltdalselva i Storjord. Ingen personer ble skadd da raset, som tok med seg store mengder masse, gikk over veien.

Til Avisa Nordland sier ordfører i Saltdal, Rune Berg, at elva nå nesten står stille, uten avløp.

– Hele elvedalen er full av snøskred, skog og jordmasser. Det er også overhengende fare for et nytt ras fra Solvågtinden som vil fylle enda mer opp og stoppe elva, sier han.

– En slagmark



Vannstanden i elva stiger som følge av massene som har rast ut i vannet.

– Området ser ut som en slagmark, sier Berg til TV 2.

Massene etter raset har lagd en demning, slik at det knapt er vannføring i deler av elva. Foto: Privat

Ordføreren frykter at elva skal bygge seg opp, og at en flodbølge skal komme ned dalen om demningen sprekker.

– Det kan bli et sirkus med store mengder skog, jord og snø når det løsner. Med lite vannføring i Junkerdalsura og svært liten vannføring fra Storjord og nedover dalen kan det bli kritisk for fisk og yngel, skriver Berg på Facebook.

– Satt sine spor



Berg forteller at onsdagens ras kunne fått betydelige større konsekvenser.

– På grunn av coronasituasjonen holder folk seg hjemme, men dersom det hadde vært trafikk der kunne det gått ille. Heldigvis gikk det bra, sier han.

NVE, Veivesenet og kommunen hadde torsdag en befaring på rasstedet.

– Hovedraset startet fra rundt 1.100 meters høyde, og har dratt med seg enorme mengder masse ned til elva og over fylkesvei 77. Det ser vi har satt sine spor, sier Erling Hansen, kontrollingeniør i Statens vegvesen, til Avisa Nordland.