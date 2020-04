40 sykehusansatte i karantene etter kontakt med coronapasient

Blant annet skal øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke må til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik, ivaretas av UNN Harstad og UNN Tromsø, opplyser UNN i en pressemelding.

Pasienter som kan skrives ut til eget hjem eller andre institusjoner, blir skrevet ut i løpet av torsdag. I tillegg må andre pasienter overføres til Harstad og Tromsø.

Annen alvorlig sykdom

Ifølge sykehuset var pasienten først innlagt i Narvik grunnet annen alvorlig sykdom, og han ble deretter overført til Tromsø – for så å bli overført til Narvik igjen. Pasienten ble testet for coronasmitte i Tromsø, og prøvesvaret var negativt.

– En uke etter at han ble flyttet tilbake til Narvik, utviklet han symptomer på coronavirus, og pasienten ble på nytt testet. Denne gang var prøvesvaret positivt, opplyser UNN.

Prøvesvaret var klart onsdag. Mange medarbeidere har dermed vært i kontakt med pasienten uten å være klar over at han var coronasmittet.

Tror ikke andre pasienter er smittet

Pasienten har ligget på enerom under sykehusoppholdet i Narvik, og derfor vurderes det som lite sannsynlig at andre pasienter er smittet. UNN har satt i gang smittesporing av ansatte.

– Lokalsykehuset i Narvik er et lite sykehus med få ansatte, og det forhold at mange medarbeidere nå må ut i karantene, gir utfordringer for driftssituasjonen ved sykehuset, skriver kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved UNN i pressemeldingen.

