Fire av fem synes det er tyngre å jobbe hjemmefra

På oppdrag fra Telenor har Kantar gjennomført en spørreundersøkelse etter at koronaviruset sendte mange arbeidstakere på hjemmekontor for drøyt fire uker siden.

Savner jobben

Undersøkelsen viser at de fleste av de 1.000 spurte sier de har fått mer digital kompetanse og er blitt tryggere på arbeidsverktøy som digitale møterom. Samtidig sier et klart flertall, 80 prosent, at de jobber bedre på arbeidsplassen enn hjemmefra.

– Digitale verktøy som videokonferanser og meldingstjenester kan ikke erstatte de mellommenneskelige relasjonene. Det erfarer vi også her i Telenor. Prosessene tar gjerne lengre tid når det som tidligere ble løst gjennom en prat, nå må forankres via digitale løsninger, sier direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Flere kvinner

Undersøkelsen viser også at flere kvinner enn menn har hjemmekontor. Nesten halvparten av kvinnene, 47,7 prosent, jobber hjemmefra, mot 36,5 prosent av mennene.

Det er også langt flere som jobber hjemme i Oslo sammenlignet med andre fylker.

– Her ser vi nok en strukturell forskjell på type arbeidsplasser. Det er de store offentlige virksomhetene og selskapene som har base i Oslo, og disse er erfaringsmessig best rustet for at medarbeiderne kan jobbe hjemmefra, sier Furberg.

Bedt om å bli hjemme

Også Norsk koronamonitor fra Opinion har stilt nordmenn spørsmål om temaet. Intervjuene av 6.000 personer viser at seks av ti startet arbeidsuken etter påske med hjemmekontor. I Oslo er det tre av fire.

– Det er grunn til å tro at tjenesteytende sektor, utdanningssektor og kontorbaserte arbeidsplasser i større grad velger hjemmekontorløsning og at disse igjen preges av ansatte med høyere utdanning, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Omtrent halvparten som er i arbeid sier også at de er blitt bedt om å holde seg hjemme fra jobb selv om de ikke er syke.

– Mobilen sentral

Koronapandemien har også vist betydningen av mobile løsninger: Helsedirektoratet bruker SMS for å nå ut med informasjon, kommuner bruker mobildata for å overvåke hytteforbudet og butikker anbefaler Vipps- og kortbetaling av smittevernhensyn.

– Nordmenn er storforbrukere av mobilløsninger. Krisen har vist oss at mobiltelefonen er sentral i smittebekjempelsen, sier Furberg.