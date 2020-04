Bilbrann i Oslo – minst to biler skadd

Politiet i Oslo fikk meldingen om bilbrannen klokka 5.18 fra en tilfeldig forbipasserende, og nødetatene ble sendt til stedet. Ingen personer skal være skadd.

Rundt 14 minutter seinere meldte brannvesenet at bilbrannen var slukket, og at det var blitt skader på to biler som sto parkert rett ved siden av.

– Vi har ingen konkrete mistanker om hva som er årsaken ennå, men biler starter jo ikke å brenne av seg selv. I tillegg til bilen som brant har, så har det blitt noen brannskader på én bil til og muligens varmeskader på en tredje bil, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.