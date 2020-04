Kamikaze-drapsmann slippes ikke fri

– Avgjørelsen er i tråd med påtalemyndighetens vurdering av spørsmålet om prøveløslatelse, sier statsadvokat Andreas Strand i en kommentar til Dagbladet.

Mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier at hans klient godtar avgjørelsen fra retten, da denne varsler at det må være en viss fremdriftsplan før mannen løslates.

– Retten er enig i at han vil klare seg under mindre strenge vilkår før han løslates, og at det er det ideelle. Samtidig sier retten at fengselet ikke kan holde min klient tilbake på et strengt nivå i all evighet, og på den måten hindre ham i å vise at han er blitt et menneske som nå skikker seg godt, sier Dietrichson.

Det er andre gang 47 år gamle Chris Pham ber om prøveløslatelse fra dommen på 20 års forvaring. I 2017 sa Borgarting lagmannsrett nei.

I et brev fra Rogaland friomsorgskontor sendt mars i fjor, foreslås det flere vilkår ved en eventuell prøveløslatelse. Vilkårene er tiltrådt av Ila fengsel og forvaringsanstalt, der 47-åringen soner.

Retten skriver at de foreslåtte vilkårene ikke vil være tilstrekkelige til å redusere gjentakelsesfaren. «Oppfølgingen vil i praksis ikke være tett nok til å oppdage utfordringer i Phams liv som innebærer risiko for ny alvorlig voldskriminalitet», heter det.

Retten mener det er nødvendig at det finner sted en gradvis utslusing av 47-åringen til et liv i frihet. Den bemerker at dette samtidig innebærer at anstalten legger opp til at han får mulighet til å vise at han i praksis har hatt en utvikling som gjør at gjentakelsesfaren er redusert.