Trolla-drapssiktet fortsetter sin frie forklaring

Avhøret begynte klokka 12 som planlagt og vil ventelig bli avsluttet onsdag kveld. Politiet legger opp til at mannen fortsetter sin frie forklaring også i dette andre avhøret.

– Det er nok et avhør som kommer til å ta en god stund. Vi har ganske mye å spørre ham om. Derfor tror jeg at vi ikke er ferdige med avhøret før godt utpå kvelden, sier politioverbetjent Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt til NTB i 15-tiden onsdag.

Han forklarer at årsaken til at politiet ønsker at siktede fortsetter sin frie forklaring, skyldes tidsforløpet i saken. Etterforskningslederen sier at onsdagens avhør bare er en videreføring av den frie forklaringen, men nå om andre dager.

Politiet arbeider ut fra teorien om at firebarnsmoren, som opprinnelig er fra Eritrea, ble drept 27. mars. Ektemannen har forklart at han på morgenen dagen etter la ut på en lengre kjøretur mot grenseovergangen til Sverige ved Storlien. Tirhas Tekle Kifllay ble funnet drept i fjæra mellom Trolla og Flakk vest for Trondheim 7. april.

Bilturen

Bilturen siktede sier han foretok, er et sentralt moment i saken. 34-åringen kjørte da i motsatt retning fra der liket ble funnet, til svenskegrensen der han ble avvist av en grensevakt grunnet coronasituasjonen.

– Det er stilt spørsmål i dag om barna var med på bilturen, men det er ingen indikasjoner på at de har vært med, verken ut fra hans forklaringer eller opplysninger politiet har fått fra Storlien, sier Guldseth.

Politiet vil nå sjekke ut opptak fra overvåkingskameraer i et forsøk på å rekonstruere bilturen.

Stort trykk på etterforskningen

Politiet fikk tidlig i etterforskningen taktisk bistand fra Kripos. Nå utvider de hjelpen til også å omfatte teknisk bistand. Blant det politiet undersøker av beslag, er mobiltelefoner, datautstyr og bilen mannen kjørte.

– Vi har veldig bra progresjon i etterforskningen. Vi var 45 stykker som arbeidet med dette i påsken. Det er ikke så veldig mange færre nå, sier politioverbetjenten.

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Eli Nessimo, bekrefter overfor Adresseavisen at politiet onsdag gjorde nye undersøkelser nær der avdøde og hennes familie bodde i bydelen Flatåsen, en drøy mil fra Trolla.

– Det er naturlig for oss å undersøke om søppelkonteinere ved leiligheten kan inneholde noe av interesse for oss. Resultatet av undersøkelsene er ikke klart, skriver hun i en tekstmelding til avisa.