Tidligere denne måneden bestemte regjeringen at de fleste av landets barnehager skal åpne igjen 20.april.

Siden da har regjeringen jobbet med en ny smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehagene.

Til tross for de nye tiltakene er mange foreldre bekymret over at barna deres blir de første som skal gå i barnehagen under nye omstendigheter.

Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19» har nå 24.000 medlemmer, og i gruppen skriver flere at de ikke kommer til å sende barna sine i barnehagen igjen på mandag.

Les også: Det store eksperimentet krever faktisk «prøvekaniner»

– Viktig for barnas sosiale liv

Under en pressekonferanse onsdag beroliget kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om at det skal være helt trygt å gjenåpne barnehagene.

– Vi hadde ikke åpnet barnehagene eller skolene hvis ikke vi hadde ment at det var trygt. Jeg vil understreke det jeg tidligere har sagt om at det å gå i barnehagen og gå på skolen er utrolig viktig for barn. Det er en viktig opplæringsarena, det er viktig for deres utvikling og sosiale liv, sa hun til ABC Nyheter.

Melby, som selv har en sønn på fire år, mener at mange barn savner å gå i barnehagen. Hun opplyser imidlertid at det er frivillig om man vil benytte seg av tilbudet eller ikke.

Les også: Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Omfattende tiltak

– Det er trygt, det skal være trygt, og det er frivillig om du ønsker å benytte barnehagetilbudet eller ikke. Men alle barn som er i skolealder skal få et skoletilbud, så det er viktig at man følger det. Også vil jeg gjenta at man må lytte til de faglige rådene. Vi har en veldig god fagkompetanse som har gitt oss klare råd, og det gjør at jeg som politiker føler meg trygg i det vi nå gjør, sa hun under pressekonferansen.

I den nye smittevernveilederen kommer det blant annet frem at det kun er friske barn og ansatte som skal være i barnehagen.

Barn og ansatte med milde luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Barnehagene må unngå større samlinger av barn og det skal være tre barn per voksen på småbarnsavdelingene. Barnehagene må også forsikre seg om at barna følger hygienerutinene. Les hele veilederen her.