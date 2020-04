Knallvær i Sør-Norge, kaldt i nord

Værvarselet de kommende dagene beviser på alle måter at Norge er et langstrakt land. Omtrent alle årstider er representert i værmeldingen for kommende helg og framover.

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt kan for Sør-Norges del love fortsatt tørt, fint og varmt vær inn mothelgen og ut til midten av neste uke.

– Tørr og solrik

– Det blir en tørr og solrik tid framover Østafjells. Vi har allerede notert opp mot 18 grader på det varmeste, og dagstemperaturen på Østlandet vil ligge mellom 15 og 17 grader framover, sier han.

Til helgen vil imidlertid nordavinden gjøre en svingom innom Sør-Norge, og særlig på Østlandet vil det bety et lite fall i temperaturen og til og med nattefrost enkelte steder i høylandet og innlandet.

Deretter kommer sol og varmegrader tilbake og holder seg til midten av neste uke, før nordavinden sørger for noe kjøligere temperaturer igjen.

Sol og varme i Bergen

Også på Vestlandet kan man glede seg over pent vær, i alle fall til helgen. Finværet kommer nemlig litt senere i denne landsdelen.

– Bergenserne har vel ikke hatt et skikkelig høytrykk på veldig lenge, men det kommer til gjengjeld inn fredag og lørdag og vil føre til tørt vær og stigende temperaturer opp mot 20 grader. Det er nok mange som er klare for sol og varme på Vestlandet nå, sier Fagerlid.

For Trøndelag og Nord-Norge er nok situasjonen litt annerledes.

I Trøndelag og Nordland vil det komme en del nedbør som preger værsituasjonen. Det betyr bygevær, skyer og nedbør også i helgen, men noe økende temperaturer til uka.

Finværet vi komme litt senere og vare litt kortere i disse to fylkene, mens det lar vente på seg i Troms og Finnmark.

Fortsatt vinter i nord

– Troms har veldig mye snø, vi må tilbake til 2000 for å se lignende snømengder, sier meteorologen.

Han kan derfor ikke love noe finvær med det første. Riktignok blir det en økning i temperaturen også i de nordligste landsdelene, man da snakker vi om rundt 10 grader.

Nedbøren som kommer vil falle som snø, særlig i Finnmark.

Fagerlid konstaterer til slutt at vår- og sommerværet nok lar vente på seg en stund til, slik det gjerne er på denne årstiden.

– Om en ukes tid kommer nordavinden tilbake, sammen med nedbør, kulde og snø, avslutter han.