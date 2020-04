Åtte pågrepet etter masseslagsmål i Lyngdal

– Åtte personer er pågrepet. To av dem er innlagt på sykehus, sier lensmann Jan Terje Aas i Lyngdal til NTB.

Alle er siktet for kroppsskade.

En av de pågrepne ble sendt til sykehus like etter slåsskampen. Han var trolig knivstukket i en arm.

– Vi vet ikke noe om skadeomfanget utover at tilstanden er stabil for begge to. Det er ikke snakk om livstruende skader, sier Aas.