Voldsutsatt lærer får ikke saken opp i Høyesterett

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014

Etter å ha tapt i to rettsinstanser, anket Saers til Høyesterett før jul i fjor. I mars ble anken avvist, melder Utdanningsnytt.

Ifølge Saers var skolens ledelse var klar over at eleven kunne være farlig, og de hadde leid inn tre securitasvakter for å passe på eleven noen uker i høstsemesteret 2013. Men lærerne ble ikke informert, og Saers valgte å gå rettens vei for å få skadeerstatning.