Kommuner i nord dropper lokale karanteneregler

Dette skyldes blant annet at smitten har spredt seg til store deler av Nord-Norge, at kommunene har tilstrekkelig smittevernutstyr og at kommunene nå har utvidet testingen.

Mange kommuner i Nord-Norge har innført lokale karanteneregler der personer som kommer fra Sør-Norge og regioner som er hardt rammet av coronapandemien, blir satt i karantene ved ankomst.

Tromsø kommune kunngjorde på sin pressekonferanse tirsdag at de vil oppheve sin lokale karantene. Alta og Porsanger i gamle Finnmark fylke beholder karantenen i én uke til, skriver Altaposten.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen råder til at man ikke opprettholder de lokale karantenereglene. Bø, Narvik og Sortland opphever sine lokale karanteneregler, mens andre kommuner i distriktet tar avgjørelsen tirsdag. Evenes ønsker å opprettholde sine karanteneregler, skriver Vesterålen Online.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark understreker overfor NRK at en eventuell forlengelse av lokale karanteneregler må være godt begrunnet.