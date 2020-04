Flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge

Ved 12-tiden tirsdag er de fleste fjellovergangene stengt på grunn av vanskelige værforhold.

Dette gjelder både riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 15 over Strynefjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland, fylkesvei 51 Valdresflye og fylkesvei 53 Årdal – Tyinkrysset.

Riksvei 134 over Haukelifjell er åpen, det samme gjelder E6 over Dovrefjell og E16 over Filefjell.

I Nord-Norge er E6 over Saltfjellet stengt på grunn av opprydningsarbeid.

Aktuelt: Nei – det er ingen frist for når du må ta av vanlige vinterdekk