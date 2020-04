– Å isolere et sted med mye smitte er en vanlig måte å agere på. Dette har de gjort i Helsinki, og Finland er suverent best i klassen. Nå som Oslo er episenteret for epidemien, ville det ikke være unaturlig å gjøre det. Men det er også andre tiltak man kan sette inn, som smittesporing og isolasjon av smittede, sier Olsvik til TV 2.

Tirsdag morgen var det over 6500 smittede i Norge, og Oslo står for i underkant av 2000 av disse. 24 mennesker har dødd med kobling til viruset i hovedstaden, mens tallene tirsdag morgen var 134 for hele landet.

Den omstridte «søringkarantenen» som flere kommuner i Nord-Norge har innført, peker Olsvik på som et effektivt tiltak. Flere kommuner i nord, inkludert Tromsø, Bodø og Narvik har pålagt personer fra sør for Dovre 14 dagers karantene om de kommer til kommunen. Andre kommuner har andre lokale varianter av karanteneregler.

– Dette tiltaket har nok ført til at en del har droppet å ta turen, og dermed også ikke spredt viruset. Samtidig ville det jo på dette tidspunktet være mer riktig å isolere Oslo, slik at resten av landet ble beskyttet, sier Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Han påpeker at utviklingen i Norge er positiv og at myndighetene har reagert riktig ved å tidlig sette inn stor test-kapasitet på helsearbeidere.

– Tiltakene våre er godt gjennomført. Vi har all grunn til å være stolte.