Fikk rusopplevelse med narrepille

Noen syntes at bildene på veggen beveget seg, andre følte seg tunge i kroppen. En mente hun hadde en nedtur etter rusen før en ny bølge traff henne. Andre kjente ingenting.

Seks av ti deltakere fortalte om alt fra milde endringer i kropp og sinn til fullskala rusopplevelser.

Det til tross for at de 33 studentene ikke hadde tatt noen rusmidler.

Studien viser hvor sterk placeboeffekten kan være, mener forskerne som prøvde å lure studentene i Canada.

Psykedelisk innredning

Forventninger kan være et kraftig virkemiddel.

Placebo, eller narremedisin, betyr at noen får for eksempel sukkerpiller i stedet for medisiner, ofte uten at de vet om det. Troen på en effekt kan gi virkning.

I denne studien ble studentene fortalt at de spiste virkestoffet psilocybin, som blant annet finnes i fleinsopp, og at de måtte regne med endringer i bevisstheten. I virkeligheten fikk de en rosa sukkerpille.

I fire timer hver befant de to gruppene på 16-17 studenter seg i rom med musikk, malerier, tegnesaker, farget lys og video på veggen, puter og tepper på gulvet.

Kvalm, avslappet, lattermild

Underveis beskrev de opplevelsene sine.

Noen fortalte om negative erfaringer. De ble kvalme eller fikk hodepine.

Andre følte seg avslappede, varme eller lattermilde.

En kvinne mente hun kunne bli nykter om hun ville det, men prøvde i stedet å kjenne noe for å kunne nyte opplevelsen. Etterpå var hun så fornøyd at hun spurte hvor hun kunne få tak i dette stoffet. Selv om hun hadde fått vite at det var en sukkerpille uten virkning.

Det psykedeliske stoffet psilocybin finnes blant annet i fleinsopp. Foto: (Foto: Dr. Hans-Günter Wagner, CC 2.0) / forskning.no

Tidligere tryllekunstner ledet studien

Studentene var ikke tilfeldig valgt ut, men meldte seg på studien gjennom sosiale medier. Om de tvilte på at de skulle få servert ekte hallusinogener, skjulte de det i så fall godt.

Forskerne laget en intrikat dekkhistorie for å overbevise deltakerne om at dette var en studie som skulle teste effekten av hallusinogener på kreativiteten i visse omgivelser.

De stilte med elleve forskere, psykiater og sikkerhetsvakt, og krevde helseattest av deltakerne.

Doktorgradsstudenten som ledet studien, sto til og med klar til å bruke sin tidligere erfaring som tryllekunstner for å lure deltakerne ytterligere om de avslørte bedraget.

Da 17 av deltakerne ble spurt etterpå, gjettet seks av dem at de hadde fått en narrepille. Andre gispet overrasket og begynte å le.

Situasjonen stimulerer

Forskerne vet ikke hva som fikk deltakerne til å hallusinere uten hallusinogener. Da måtte de ha sammenlignet dem med en annen gruppe.

Omgivelsene var trolig en viktig faktor.

Sju assistenter lot som de deltok i forsøket og spilte ut rusens faser på den psykedeliske festen, alt for å påvirke deltakerne.

– Disse resultatene kan bidra til å forklare «contact high», at mennesker opplever effekten av et stoff simpelthen ved å være rundt andre som har tatt det, sier Samuel Veissière, forskeren som veiledet doktorgradsarbeidet, i en pressemelding fra McGill University.

«Så vi var alle edru og bare stirret på disse maleriene i 45 minutter», spurte en av studentene da deltakerne fikk vite at de hadde tatt placebo. Foto: (Foto: Jay A. Olson mfl 2020) / forskning.no

Opplevde effekt før pillen

Før og etter eksperimentet fylte deltakerne ut et skjema der de svarte på spørsmål som «Jeg følte at jeg ikke lenger hadde en kropp» eller «Det virket som om lyder endret fargene på ting». Dette kan også ha påvirket dem.

Noen av deltakerne meldte faktisk om endringer i bevisstheten før de tok narrepillen. De følte seg søvnige eller at de var i en «fantastisk annen verden». To deltakere «trippet» allerede før studien var i gang.

Noen av studentene hadde brukt psykedeliske stoffer før. Det kan også henge sammen med opplevelsene på narrepillen, selv om forskerne ikke så noen slik tendens blant de få brukerne i denne studien.

