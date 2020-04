Flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge

Klokka 16.45 var riksvei 7 over Hardangervidda stengt, men det var fri ferdsel på E16 over Filefjell, E134 over Haukelifjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, opplyser Statens vegvesen.

«Det er svært dårlig vær i Nordland. Flere veier er stengt, og fergesamband er innstilt. Vi anbefaler alle til å la bilen stå til været har roet seg ned,» skriver Vegtrafikksentralen Nord på Twitter.

E6 over Dovrefjell, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 over Strynefjellet, fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet og fylkesvei 51 over Valdresflye er helt stengt, og de tre sistnevnte åpnes ikke mandag.

– Det er vind og snøfokk som skaper problemer, og noen steder snør det også, sier trafikkoperatør Mette Brunes til NTB.

Sjekk været der du bor