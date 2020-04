Sykehusansatt brukte piratkopiert vernemaske – testet positivt for coronavirus

Vedkommende har blitt testet flere ganger etter at de falske maskene ble brukt. De første prøvene var negative, men for noen dager siden fikk den ansatte symptomer og har holdt seg hjemme etter dette. En ny test viste så at vedkommende er smittet av covid-19.

Sykehuset tror ikke vedkommende kan ha smittet andre.

– Dette er svært beklagelig, og en ubehagelig situasjon for den ansatte. I og med at alle prøvene som ble avlagt mens vedkommende var på jobb var negative, og den ansatte har holdt seg hjemme etter at symptomene kom, anser vi det som svært lite sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre, sier administrerende direktør Anita Schumacher i en pressemelding.

Totalt har 21 UNN-ansatte testet positivt for covid-19. Tre av disse er nå friskmeldt.

Nærmere 200



Det var 20. mars at sykehuset fikk en levering på flere tusen åndedretts masker levert av en privat aktør.

Sykehuset kontakt med det de trodde var produsenten av maskene, men produsenten opplyste at det ikke var tilfellet. Dermed kunne ikke maskene kvalitetssikres.

KOPI: Den øverste masken er en original P3-mase fra produsenten 3M. Den nederste er piratkopi. Foto: Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Ved en feil ble 150-200 av maskene tatt i bruk av ansatte.

Tester viser at maskene, som er en del av smittevernutstyret som blir brukt under behandling av coronasmittede pasienter, ikke har like høy filtreringsgrad som de ordinære maskene.

Omlag 200 ansatte på sykehuset har blitt testet etter at de falske maskene ble avdekket.

6.489 smittet



Det var ved midnatt registrert 6.489 tilfeller av coronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 74 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 169 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 214 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag morgen registrert 128 døde som følge av sykdommen.