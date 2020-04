Avhøres etter blind vold

To personer ble natt til mandag utsatt for blind vold på to forskjellige adresser i Kristiansand. En mann er pågrepet. Det skal ikke være relasjon mellom de fornærmede og den pågrepne.

Politiet i Agder har tatt imot foreløpige forklaringer fra de fornærmede, og den pågrepne skal avhøres mandag.

Dårlig vær og trafikkproblemer i nord

Sterk vind i nord kan gi snøfokk og vanskelige kjøreforhold, og Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel som varer til mandag kveld.

Uværet strekker seg også videre sørover, hvor Vegtrafikksentralen i Midt-Norge melder at både Steinfjellet og Dovrefjell er stengt som følge av været.

Macron taler til det franske folk

Frankrikes president Emmanuel Macron taler mandag kveld til det franske folk fra Paris. Det ventes at han vil kunngjøre forlengelse av de strenge koronatiltakene.

I Frankrike har mer enn 132.000 personer blitt smittet og over 14.000 er døde på grunn av koronaviruset.

Rettssak mot spionsiktet amerikaner i Moskva

Rettssaken mot amerikaneren Paul Whelan gjenopptas i Moskva. Sikkerhetseksperten er anklaget for spionasje og ble arrestert i Moskva i fjor.

Russland har tidligere avvist at en byttehandel mot Maria Butina, den eneste russeren som er pågrepet og dømt i forbindelse med den treårige etterforskningen av påstander om russisk påvirkning av amerikansk politikk, er aktuelt. Det ble påpekt at Russland ikke behandlet folk som «pantobjekter» i diplomatisk spill.

45 år siden borgerkrigen i Libanon startet

Libanon markerer at det er 45 år siden den blodige borgerkrigen i landet startet.

Til sammen bidro 22.000 norske soldater i FNs fredsbevarende operasjon i landet mellom 1978 og 1998. Borgerkrigen ble offisielt avsluttet da en fredsavtalen trådte i kraft i 1990.