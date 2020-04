Mann i 70-årene funnet etter leteaksjon i Finnmark

Politiet i Finnmark meldte om leteaksjonen under svært krevende forhold klokka 3.30, der Røde Kors, Heimevernet, Norske redningshunder, Sivilforsvaret og Forsvaret var i sving, og får på morgenen mandag en stor takk for at det endte bra til slutt.

Politiet hadde hatt telefonisk kontakt med den savnede, og visste at han skulle være uskadd, men på grunn av utfordrende vær og søksområde tok det tid og store mannskaper å finne ham.

– Han ble funnet våken og oppgående, men han har vært ute i ganske mange timer så han blir tatt inn til en helsesjekk. Det har vært veldig utfordrende, sier operasjonsleder Jannicke Silseth Eide til NTB.