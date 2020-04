Minst 6.000 uten strøm i Trøndelag

Minst 6.000 husstander i Trøndelag er tidlig mandag morgen uten strøm, skriver NRK som viser til tall fra strømleverandøren Tensio.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Marius Ingvaldsen i Tensio sa søndag kveld til Adresseavisen at strømbruddet sannsynligvis skyldes uvær med sterke vindkast og mye snø.

Ingen pågrepet etter ran og ransforsøk i Oslo

Ingen er så langt pågrepet etter at det søndag ble gjennomført flere ran og ransforsøk mot unge personer i Oslo, men politiet har flere spor å gå etter.

Det bekreftet operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB en halvtime før midnatt. Etter det politiet kjenner til skal en gruppe unge menn ha utført minst fire ran og ransforsøk i løpet av søndag ettermiddag og kveld. To av dem er bekreftet.

Sykehus i Moskva overfylt av koronapasienter

Sykehusene i Moskva er overbelastet av en flom av koronapasienter, selv om Russland i snart to uker har vært delvis nedstengt.

Lørdag sto ambulanser i en lang kø i timevis ved et lokalt sykehus i Khimki utenfor Moskva. En ambulansesjåfør sa ifølge Reuters at han hadde ventet i 15 timer med en pasient som kanskje var smittet.

Oljeprisene opp etter Opec-avtale

Oljeprisene snur etter at Opec fikk på plass en avtale om produksjonskutt. Analytikere er likevel bekymret for at kuttene ikke er kraftige nok.

Mandag ble et fat amerikansk WTI-olje handlet for 24,52 dollar, opp 7,7 prosent på børsene i Asia, mens et fat nordsjøolje gikk for 33,08 dollar fatet, opp 5 prosent.

Seks døde og 300 hus ødelagt av tornadoer

Et kraftig uvær feier gjennom sørstatene i USA. Minst seks personer er døde, og 300 hus har fått katastrofale ødeleggelser i Mississippi og Louisiana.

Ifølge CNN er mer enn 95 millioner innbyggere i nesten 20 delstater innenfor sonen som kan merke det kraftige uværet søndag og mandag, inkludert styrtregn, hagl på størrelse med tennisballer og tornadoer.

Erdogan nektet innenriksminister å gå av

Regjeringen i Tyrkia fikk skarp kritikk både i sosiale medier og fra opposisjonen for framgangsmåten til innenriksminister Suleyman Soylu fredag. En brå kunngjøring om portforbud førte til panikkhamstring.

Mange mener han satte tusenvis av liv i fare, og han svarte med ønske om å gå av, men Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nektet å la Soylu gå.