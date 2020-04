Ingen pågrepet etter ran og ransforsøk mot unge i Oslo

Det bekrefter operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB en halvtime før midnatt.

Etter det politiet kjenner til skal en gruppe unge menn ha utført minst fire ran og ransforsøk i løpet av søndag ettermiddag og kveld. To av dem er bekreftet.

Fire ran

Det første ranet skal ha funnet sted på Majorstuen klokken 17.30, har politiet fått opplyst av et vitne. Her har ikke fornærmede tatt kontakt med politiet.

Senere ble en 14 år gammel gutt på Vinderen truet med kniv til å gi fra seg airpods og diverse merkeklær klokken 19.40.

Kun 35 minutter senere har et vitne opplyst om et ran på Smestad. Heller ikke her har fornærmede kontaktet politiet.

Det siste bekreftede ransforsøket skjedde klokken 20.30 på Vinneren. Her klarte en 17 år gammel gutt å komme seg unna, og varslet politiet.

Ber fornærmede ta kontakt

Politiet håper å komme i kontakt med de to fornærmede som så langt ikke har varslet dem.

– Det kan jo være flere grunner til at fornærmede ikke varsler oss, blant annet at de er redde for represalier. Men vi oppfordrer dem til å ta kontakt, sier Pedersen til NTB.

Han påpeker at det også kan være andre ran begått som de ikke har fått opplysninger om.

Ungdomsgjeng

Politiet har fått opplyst fra fornærmede og vitner at det er snakk om en gjeng på rundt ti personer, hvor deler av gjengen utfører ranene.

Det skal være snakk om unge menn i alderen 18–20 år.

– Spesielt en person skal ha vært veldig aktiv. Han beskrives som 1,95 høy, mørkhudet og ikledd svarte klær, sier Pedersen til NTB.

Politiet har gjennomgått videoovervåking og mener de har gode spor å gå etter.