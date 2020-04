Uvær stenger fjelloverganger

Søndag morgen ble en rekke veier stengt på grunn av uvær.

Følgende veier i sør er stengt søndag ettermiddag: Fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 14 over Strynefjellet og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol.

Også E134 over Haukelifjell var stengt på grunn av uvær, men her er det nå åpnet igjen etter en periode med kolonnekjøring.

I nord var det også stengte veier som følge av uværet søndag. Blant annet har E6 over Saltfjellet vært stengt i perioder. Søndag ettermiddag var det kolonnekjøring en periode, men veien ble stengt igjen ved 17.30-tiden.

På fylkesvei 888 mellom Bekkafjord og Hopseidet og E10 over Bjørnfjell er det kolonnekjøring.